РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, ворог влучив у недобудований будинок.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один - у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком", - написав чиновник.

На місці працюють екстрені служби.