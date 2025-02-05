РФ атакувала Одещину ракетою: убила й поранила випадкових перехожих
Російська окупаційна армія 5 лютого атакувала ракетою Одеський район. Унаслідок прильоту загинув чоловік, ще один дістав поранення
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, ворог влучив у недобудований будинок.
"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один - у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком", - написав чиновник.
На місці працюють екстрені служби.
- Цього ж дня російські загарбники атакують населені пункти Херсонської області. Унаслідок низки обстрілів загинув цивільний, ще щонайменше 18 зазнали поранень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.97
- EUR Купівля 42.96Продаж 43.71
- Актуальне
- Важливе