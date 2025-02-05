ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України
Сили оборони України ліквідували колишнього футболіста російського "Ржева" Іллю Чижова
Про це "Трибуна" пише з посиланням на російські соцмережі.
У травні 2024 року Ілля Чижов добровільно вступив до російських загарбницьких військ і відправився воювати проти України.
До цього окупант займався футболом, грав за "Ржев" і був визнаний одним з найкращих гравців чемпіонату Тверської області. Проте проміняв спорт на терористичну армію
Про місце та дату ліквідації 25-річного окупанта не повідомляється. Днями запланований похорон.
- У січні 2025-го ЗСУ ліквідували російського футболіста і тренера Володимира Федорова, який у складі росармії воював проти України.
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