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ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України

Влад Дідусь
5 лютого, 2025 середа
18:57
Футбол ліквідований окупант

Сили оборони України ліквідували колишнього футболіста російського "Ржева" Іллю Чижова

Зміст

Про це "Трибуна" пише з посиланням на російські соцмережі.

У травні 2024 року Ілля Чижов добровільно вступив до російських загарбницьких військ і відправився воювати проти України. 

До цього окупант займався футболом, грав за "Ржев" і був визнаний одним з найкращих гравців чемпіонату Тверської області. Проте проміняв спорт на терористичну армію

Про місце та дату ліквідації 25-річного окупанта не повідомляється. Днями запланований похорон.

  • У січні 2025-го ЗСУ ліквідували російського футболіста і тренера Володимира Федорова, який у складі росармії воював проти України.
Теги:
Новини
Спорт
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
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