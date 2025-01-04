На війні в Україні ліквідували російського футболіста та тренера Федорова
Українські воїни ліквідували російського футболіста і тренера Володимира Федорова, який у складі росармії воював проти України
Про це повідомляє російське пропагандистське медіа 47channel.
Деталей щодо ліквідації російського окупанта не розголошують. Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Володимир Федоров приєднався до терористичної армії та поїхав воювати проти нашої держави.
У цивільному житті 35-річний Федоров був футболістом і тренером. Працював у клубі "Факел" з 2016 року.
Фото: росЗМІ
- 29 грудня стало відомо, що Збройні сили України ліквідували колишнього захисника збірної Росії Олексія Бугаєва - восени окупант уклав контракт із міноборони РФ.
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