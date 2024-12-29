На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної Росії Бугаєва

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"На жаль, новина про смерть Олексія є правдою. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", - заявив батько окупанта Іван Бугаєв.

За словами спортивного юриста Антона Смирнова, через бойові дії "поки немає можливості забрати тіло" російського бойовика.

Зазначається, що російський футболіст планував підписати контракт з міноборони РФ після того, як у вересні 2024 року був засуджений на 9,5 років колонії суворого режиму у справі про спробу збуту наркотиків.

Довідка. Олексій Бугаєв - вихованець московського "Торпедо". Також виступав за "Локомотив", "Томь" і "Краснодар". У 2003-2005 роках провів сім матчів за збірну Росії, зокрема два - на чемпіонаті Європи 2004 року. Бугаєв завершив кар'єру 2010 року у віці 29 років.