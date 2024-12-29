На війні в Україні ліквідували ексфутболіста збірної Росії Бугаєва
Збройні сили України ліквідували колишнього захисника збірної Росії Олексія Бугаєва - восени окупант уклав контракт із міноборони РФ
Про це повідомляють РІА Новини та Медуза.
"На жаль, новина про смерть Олексія є правдою. Як це сталося? А як під час бойових дій вбивають? Це сталося сьогодні", - заявив батько окупанта Іван Бугаєв.
За словами спортивного юриста Антона Смирнова, через бойові дії "поки немає можливості забрати тіло" російського бойовика.
Зазначається, що російський футболіст планував підписати контракт з міноборони РФ після того, як у вересні 2024 року був засуджений на 9,5 років колонії суворого режиму у справі про спробу збуту наркотиків.
Довідка. Олексій Бугаєв - вихованець московського "Торпедо". Також виступав за "Локомотив", "Томь" і "Краснодар". У 2003-2005 роках провів сім матчів за збірну Росії, зокрема два - на чемпіонаті Європи 2004 року. Бугаєв завершив кар'єру 2010 року у віці 29 років.
- На російсько-українській війні загинув редактор ворожого пропагандистського телеканалу "Известия" Максим Єлісеєв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе