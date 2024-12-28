На війні проти України загинув російський пропагандист телеканалу "Известия"

Про це повідомляє телеканал.

За словами пропагандистів, Єлісеєв загинув 26 грудня внаслідок атаки безпілотника.

"Він залишив професійну діяльність восени 2022 року і пішов добровольцем у зону проведення спецоперації", – йдеться в повідомленні.

Там також додали, що Максим Єлісеєв виконував функції зв'язківця угруповання "ЛНР" на Харківському напрямку.