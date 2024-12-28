На війні проти України загинув російський пропагандист телеканалу "Известия"
На російсько-українській війні загинув редактор ворожого пропагандистського телеканалу "Известия" Максим Єлісеєв
Про це повідомляє телеканал.
За словами пропагандистів, Єлісеєв загинув 26 грудня внаслідок атаки безпілотника.
"Він залишив професійну діяльність восени 2022 року і пішов добровольцем у зону проведення спецоперації", – йдеться в повідомленні.
Там також додали, що Максим Єлісеєв виконував функції зв'язківця угруповання "ЛНР" на Харківському напрямку.
- У червні в тимчасово окупованій Горлівці під обстріл потрапили журналіст та оператор російського НТВ: один з пропагандистів помер.
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