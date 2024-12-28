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Головна Війна з Росією На війні проти України загинув російський пропагандист телеканалу "Известия"

На війні проти України загинув російський пропагандист телеканалу "Известия"

Юлія Лаврук
28 грудня, 2024 субота
18:50
Війна з Росією

На російсько-українській війні загинув редактор ворожого пропагандистського телеканалу "Известия" Максим Єлісеєв

Зміст

Про це повідомляє телеканал

За словами пропагандистів, Єлісеєв загинув 26 грудня внаслідок атаки безпілотника.

"Він залишив професійну діяльність восени 2022 року і пішов добровольцем у зону проведення спецоперації", – йдеться в повідомленні.

Там також додали, що Максим Єлісеєв виконував функції зв'язківця угруповання "ЛНР" на Харківському напрямку.

  • У червні в тимчасово окупованій Горлівці під обстріл потрапили журналіст та оператор російського НТВ: один з пропагандистів помер.
Теги:
Новини
Україна
Росія
пропаганда
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