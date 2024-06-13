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В окупованій Горлівці помер пропагандист російського НТВ, поранений внаслідок обстрілу

13 червня, 2024 четвер
20:31
Війна з Росією оператор НТВ Валерій Кожин

У четвер, 13 червня, у тимчасово окупованій Горлівці під обстріл потрапили журналіст та оператор російського НТВ: один з пропагандистів помер

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Про це інформує російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Троє співробітників НТВ поранені в Горлівці ДНР", - йдеться у повідомленні. 

Згодом пропагандисти заявили, що поранені в тимчасово окупованій Горлівці так звані журналісти нібито перебувають у комі, їм проводять операції. Вказано, що постраждали журналіст Олексій Івлієв та оператор Валерій Кожин з пропагандистського російського каналу НТВ. Третій поранений - окупаційний офіцер супроводу.  

Невдовзі пропагандисти ТАСС повідомили, що оператор пропагандистського НТВ Валерій Кожин помер. 

Смерть російського пропагандиста прокоментувала представниця МЗС РФ Марія Захарова. Вона заявила, що нібито атака на російських "журналістів" у Горлівці була цілеспрямованою. 

У ЦПД наголосили, що вона вже не вперше поширює неправдиві меседжі. 

"Марія Захарова вже давно стала рупором російської пропаганди та поширює фейкові меседжі щодо Збройних Сил України, намагаючись їх демонізувати. Водночас типова тактика РФ – перекладати відповідальність на Україну за смерть своїх пропагандистів,  які перебувають у зоні бойових дій, що є апріорі небезпечним", – йдеться у повідомленні. 

  • 10 червня у місті Шебекіно Білгородської області Росії на міні підірвалися четверо росіян, серед яких співробітник пропагандистського телеканалу "Россия 24". 
Теги:
Світ
Росія
окуповані території
пропаганда
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