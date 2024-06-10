На міні в Білгородській області підірвалися четверо росіян, зокрема оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24"
У місті Шебекіно Білгородської області Росії на міні підірвалися четверо росіян, серед яких співробітник пропагандистського телеканалу "Россия 24"
Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
За повідомленням Гладкова, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської центральної районної лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію.
Інші троє постраждалих – бійці так званої самооборони. Одного з них із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Білгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.
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