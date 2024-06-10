На міні в Білгородській області підірвалися четверо росіян, зокрема оператор пропагандистського телеканалу "Россия 24"

Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.

За повідомленням Гладкова, оператора телеканалу доправили в тяжкому стані до Шебекінської центральної районної лікарні. У чоловіка осколкові поранення черевної порожнини та лівого плеча. Лікарі проводять операцію.

Інші троє постраждалих – бійці так званої самооборони. Одного з них із пораненнями кінцівок бригада швидкої допомоги доправила до лікарні №2 Білгорода. Ще двом надали медичну допомогу, надалі їх лікуватимуть амбулаторно.