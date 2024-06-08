На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору у РФ скоєно замах

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.



"7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишній мер перебуває у критичному стані.



У ГУР нагадали, що Мацегора пішов на повну співпрацю з росіянами добровільно. Так, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації, заявивши про це публічно.



Після звільнення Купʼянська зрадник утік з України до Білгородської області, де до нього приставили посилену охорону. Однак, це не врятувало Мацегору від замаху.



"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу - критичний", - додали у ГУР.

За даними російського Telegram-каналу Mash, Мацегору розстріляли біля власного будинку, після чого його екстрено госпіталізували до Москви.

"Просто зараз за його життя борються столичні медики. Стан чоловіка важкий", - йдеться у повідомленні.