Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору у РФ скоєно замах

На колишнього мера Куп'янська Геннадія Мацегору у РФ скоєно замах

8 червня, 2024 субота
17:43
Кримінал Геннадій Мацегора

У п'ятницю, 7 червня, на колишнього міського голову Куп'янська Харківської області від партії ОПЗЖ Геннадія Мацегору, який наразі перебуває у місті Старий Оскол у РФ, скоєно замах, він у критичному стані

Зміст

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.
 
"7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишній мер перебуває у критичному стані.
 
У ГУР нагадали, що Мацегора пішов на повну співпрацю з росіянами добровільно. Так, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації, заявивши про це публічно.
 
Після звільнення Купʼянська зрадник утік з України до Білгородської області, де до нього приставили посилену охорону. Однак, це не врятувало Мацегору від замаху.
 
"Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити  Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу -  критичний", - додали у ГУР.

За даними російського Telegram-каналу Mash, Мацегору розстріляли біля власного будинку, після чого його екстрено госпіталізували до Москви.

"Просто зараз за його життя борються столичні медики. Стан чоловіка важкий", - йдеться у повідомленні.

  • 27 лютого 2022 року Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та за фактом державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.
  • 28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегорі за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.
  • 15 квітня Олег Синєгубов повідомив, що міський голова Куп’янська втік до РФ.
  • 7 липня стало відомо, що Мацегора перебуває під вартою. Його заарештували росіяни. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення перейшов на бік Росії.
  • 21 травня 2024 року Харківська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо ексмера Куп'янська Геннадія Мацегори за звинуваченнями в державній зраді.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Війна з Росією
ОПЗЖ
Харківщина
Куп'янськ
Читайте також:
Байден проти Путіна
6 червня, 2024 четвер
"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль
Сі Цзіньпін та Путін
7 червня, 2024 п'ятниця
Китай домагається капітуляції України, - дипломат Чалий
літо
7 червня, 2024 п'ятниця
Повсюди дощі та спека: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.13
    Купівля 40.13
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 43.61
    Продаж 44.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
8 червня
17:50
Іга Швьонтек
Польська тенісистка Швьонтек втретє поспіль виграла Роланд Гаррос
17:07
ЛГБТ
КиївПрайд каже, що до них прийшов ТЦК: чоловіків без документів організатори не відпустили
16:55
Огляд
Руслан Малиновський (праворуч), Польща - Україна
Україна програла полякам і несподівана заява Усика: головні новини українського спорту за тиждень
16:37
Оновлено
Сьогодні по всій Україні стабілізаційні відключення світла почнуться з 18:00, - ДТЕК
16:07
Військово-лікарська комісія, ВЛК
"Щоб розвантажити ТЦК": у Міноборони працюють над електронними направленнями на ВЛК
15:57
Ексклюзив
Трамп і Байден
Це політична гра: екснардепка Гопко про вибачення Байдена за затримку зброї для України
15:52
ЗСУ
На Харківщині росіяни перегруповуються і намагаються просунутись у глиб області, - очільник ОДА
15:36
Документальний фільм"Легіони світла"
"Розпочали свій бойовий шлях одразу на території Ірпеня": Буданов розповів про роль Іноземного легіону у захисті України
15:01
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запровадила мито розміром 40% на імпорт автомобілів з Китаю
14:56
Ексклюзив
Росіяни не наважуються проводити свої планові навчання у Чорному морі, - Плетенчук
14:32
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
Фіцо проголосував на виборах до Європарламенту прямо з лікарні
14:20
Ексклюзив
Олег Рибачук
Допомога Заходу не буде ефективною, якщо конструкція української влади не зміниться, - Рибачук
14:14
Часів Яр
Російська армія просувається у східній частині Часового Яру: інформація від DeepState та ISW
14:11
Шалва Папуашвілі
Влада Грузії обурена, що Єврокомісія не розпочала з нею переговорний процес про вступ до ЄС
13:56
ЦАХАЛ визволив 4 ізраїльських заручників, викрадених ХАМАСом минулого жовтня
13:33
Снаряди 155 мм калібру
В Україні вироблятимуть власні 155-мм снаряди та запчастини для гаубиць "Цезар"
13:26
Ексклюзив
Сі Цзіньпін та Путін
Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза
13:19
НАТО створить посаду спеціального посланника в Україні, - Foreign Policy
13:09
загиблий білоруський воїн
На війні в Україні загинув уже 63-й доброволець із Білорусі, - ЗМІ
12:53
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Білий дім: російський наступ на Харків зупинився завдяки американській допомозі
12:53
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ
У "вишах" на ТОТ росіяни відкривають кафедри офіцерів служби РЕБ: випускникам обіцяють "хороші посади" в армії РФ
12:44
Оновлено
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
На прем'єрку Данії Фредеріксен було скоєно напад, вона отримала травму хребта: нападника судитимуть
12:38
В Україні з'явиться реєстр територій, потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами
12:23
ЗСУ
На 5 напрямках фронту тривають активні бої: Генштаб сказав де саме
12:15
Оновлено
Девід Кемерон
Голова МЗС Британії став жертвою пранкера, який видав себе за Порошенка: експрезидент відреагував
11:58
Оновлено
Полтавщина
Росіяни 7 червня влучили в цивільні будинки на Полтавщині: у лікарні померла жінка
11:36
Крим
В Криму окупанти готуються до десанту ЗСУ з моря та навали дронів на Севастополь: що кажуть партизани
11:08
безпілотник, дрон
Росіяни кажуть, що збили БПЛА над Північною Осетією в Моздоку: звідти злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну
10:47
Валерій Залужний
"Наприкінці фінішної прямої": Кулеба розповів про підготовку Залужного до роботи послом у Британії
10:44
Макрон та Байден
Байден і Макрон під час зустрічі у Франції мають обговорити війни в Україні та Ізраїлі
10:36
Дмитро Кулеба
"Це історична даність": Кулеба прокоментував заяву Байдена про необов'язковість членства України в НАТО
10:31
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
Бази на півночі Луганщини заповнені приватними військовими компаніями окупантів, - голова Сєверодонецької районної ВА Власенко
10:29
на фото: зруйнований дім
РФ завдала подвійного удару по Дніпропетровщині: рятувальник у тяжкому стані
10:22
Палестина
ООН включила ізраїльську армію до списку тих, що чинять злочини проти дітей
10:05
Донеччина обстріл
РФ за добу здійснила 1893 обстріли Донеччини: є жертви та руйнування
10:01
Дмитро Кулеба
Кулеба: Перед Самітом миру у РФ панує істерична атмосфера, вони розуміють, що на кону
09:47
ЗСУ
Одна бригада ЗСУ стримує щонайменше три російських: Сухопутні війська про ситуацію на Покровському напрямку
09:30
Президент України Володимир Зеленський
Легітимність Путіна визнає тільки Путін, - Зеленський
09:04
Одеса пляж
В Одесі відкрився перший пляж для відпочинку
09:00
Огляд
Свині солов’їні, забуті труси й котики вербальні - 5 книжок, які формують особистість
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV