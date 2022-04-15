Мер Куп'янська після здачі міста росіянам поїхав до РФ, - Синєгубов

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо говорити про Куп'янськ, очільник цього міста був першим зрадником. Йому повідомили про підозру. І, за нашою інформацією, він уже зі своєю сім'єю виїхав на територію РФ. Власне, як і мер міста Балаклія - там така ж історія була: він публічно заявив, що підтримує окупантів", - сказав Синєгубов.

Він додав, що у захоплене селище Липці під Харковом окупанти привезли свого "керівника", місцеву людину, яка протягом останніх двох років жила у РФ.



"Окупанти намагалися там встановити якийсь свій порядок, однак ніяких кроків щодо підтримки "русского мира" тощо, за нашою інформацією, вони не робили. Їм, власне кажучи, цей населений пункт потрібен виключно як місце дислокації для атаки на місто Харків",- зазначив керівник ОВА.