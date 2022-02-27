На Харківщині відкрили провадження про державну зраду мера Куп'янська, який здав місто російському війську

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.



"За даними слідства, міський голова умисно вчинив дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України. Представник влади перейшов на бік країни-агресора - Російської Федерації. Чоловік в умовах воєнного стану надав представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.



Крім того, в прокуратурі наголошують про те, що Мецегора вчинив умисні дії з метою зміни меж території України, і повідомив про це публічно в інтернеті.



Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов написав, що жодну громаду Харківщини не віддадуть російським окупантам.



"У той час, коли наші бійці Збройних Сил України героїчно відстоюють кордони, голова Куп’янської громади Харківщини ішов на переговори з ворогом. Наслідки таких дій могли бути непоправними... Наша принципова позиція: українські діти підуть лише в українські школи! Ми не віддамо російському ворогу жодної громади Харківщини!" - написав Синєгубов.







Нагадаємо, Геннадій Мацегора провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.