Міському голові Куп'янська на Харківщині повідомили про підозру за намір "здати" місто

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.



Щодо міського голови порушили кримінальну справу за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, 27 лютого міський голова міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російській армії.

"Злочини проти основ державності не мають строку давності і рано чи пізно вороги України будуть покарані. Ми документуємо кожного зрадника: вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - заявили у Службі безпеки.