Міському голові Куп'янська на Харківщині повідомили про підозру за намір "здати" місто
СБУ повідомила про підозру меру Куп'янська Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними
Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.
Щодо міського голови порушили кримінальну справу за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
- Нагадаємо, 27 лютого міський голова міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російській армії.
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