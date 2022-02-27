Мер Куп'янська на Харківщині здав місто російському війську
Мер міста Куп'янськ, який знаходиться на Харківщині, Геннадій Мацегора здав населений пункт російській армії
Про це Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.
Мер Куп'янська Геннадій Мацегора провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.
"Ми обговорили дії військових, які поставили ціль зайти в місто, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. Вони переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини. Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті.", - сказав Мацегора.
У коментарях мешканці міста засудили дії мера.
Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.
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