Мер Куп'янська на Харківщині здав місто російському війську

Про це Мацегора повідомив у відео-зверненні в офіційному Facebook-акаунті міста.



Мер Куп'янська Геннадій Мацегора провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.



"Ми обговорили дії військових, які поставили ціль зайти в місто, забезпечити порядок, заспокоїти мешканців. Вони переконали мене, що це ніяк не відображиться на житті міста. Працюватимуть школи, дитсади, лікарні, продуктові магазини. Я прийняв це рішення, вся відповідальність на мені. Я знаходжусь у місті.", - сказав Мацегора.



У коментарях мешканці міста засудили дії мера.



Мацегору обрали мером Куп'янська у 2020 році від партії ОПЗЖ.

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