Загрожує довічне: справу ексмера Куп'янська, який здав місто ворогу, передали до суду

Про це повідомляє у Facebook пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У перші дні повномасштабного РФ Мацегора, на той момент мер Куп'янська, добровільно перейшов на бік окупантів. 27 лютого 2022 року він записав відеозвернення, щоб переконати місцеве населення у "турботі" окупаційної влади та запобігти масовим протестам, які могли б заважати загарбникам.

Міський голова сприяв росіянам, надаючи їм транспорт, житло, пальне та їжу. За даними прокуратури, через його дії територія українського Куп'янська вийшла з-під контролю української влади. У червні 2022 року Мацегора підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".

Обвинуваченого оголосили в розшук, за даними правоохоронців, він перебуває на території Бєлгородської області РФ. Справу Мацегори розглядатиму Червонозаводський районний суд Харкова. У прокуратурі зазначили, що обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення.

Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідка: Росія окупувала Куп'янськ 27 лютого 2022 року. Збройні сили України звільнили місто від російських загарбників 10 вересня 2022 року.