Загрожує довічне: справу ексмера Куп'янська, який здав місто ворогу, передали до суду
Харківська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт щодо ексмера Куп'янська Геннадія Мацегори за звинуваченнями в державній зраді
Про це повідомляє у Facebook пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У перші дні повномасштабного РФ Мацегора, на той момент мер Куп'янська, добровільно перейшов на бік окупантів. 27 лютого 2022 року він записав відеозвернення, щоб переконати місцеве населення у "турботі" окупаційної влади та запобігти масовим протестам, які могли б заважати загарбникам.
Міський голова сприяв росіянам, надаючи їм транспорт, житло, пальне та їжу. За даними прокуратури, через його дії територія українського Куп'янська вийшла з-під контролю української влади. У червні 2022 року Мацегора підписав протокол засідання про створення окупаційної адміністрації під назвою "тимчасова цивільна адміністрація Харківської області".
Обвинуваченого оголосили в розшук, за даними правоохоронців, він перебуває на території Бєлгородської області РФ. Справу Мацегори розглядатиму Червонозаводський районний суд Харкова. У прокуратурі зазначили, що обвинуваченому загрожує довічне ув'язнення.
Застереження: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідка: Росія окупувала Куп'янськ 27 лютого 2022 року. Збройні сили України звільнили місто від російських загарбників 10 вересня 2022 року.
- Раніше двом агентам російської ФСБ, які готували прицільні ракетно-бомбові удари по місцях дислокації Сил оборони, зокрема ГУР, на території Харківської області, суд призначив по 15 років тюрми.
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