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За держзраду засудили агентів ФСБ, які готували ракетні удари по базах ГУР на Харківщині

20 травня, 2024 понедiлок
16:16
Війна з Росією

Двом агентам російської ФСБ, які готували прицільні ракетно-бомбові удари по місцях дислокації Сил оборони, зокрема ГУР, на території Харківської області, суд призначив по 15 років тюрми

Зміст

Про це повідомляє СБУ і Харківська облпрокуратура.

Серед основних цілей російської агентури були пункти тимчасового базування спецпідрозділу Kraken Головного управління розвідки Міноборони України.

Сподіваючись встановити координати, зловмисники на велосипедах об’їжджали місцевість обласного центру та його передмістя. Під час таких поїздок особливу увагу звертали на знаки розрізнення українських захисників та фіксували їхні геолокації, щоб "прозвітувати" до ФСБ, встановило слідство.

Співробітники СБУ задокументували розвідувальну діяльність російських агентів та у серпні 2023 року затримали їх на гарячому під час дорозвідки потенційної цілі.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам по 15 років тюрми з конфіскацією майна за державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 КК України). Під час судового розгляду обвинувачені свою вину не визнали. Вони заявили, що просто каталися по Харкову та передмістю на велосипедах і жодних протиправних дій не вчиняли. 

Як встановило розслідування, засудженими є 19 і 21-річний безробітні харків’яни, мешканці житлового масиву Салтівка.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ їх дистанційно завербував кадровий співробітник 1-ї служби Департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ. У поле його зору молодики потрапили через власні прокремлівські коментарі у соцмережах. Подальша комунікація з обома зрадниками відбувалась через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у Telegram.

За співпрацю з агресором російська спецслужба обіцяла своїм агентам грошову винагороду - за кожну позначку локації молодики отримували $50 на двох. Один із них також сподівався на сприяння від окупантів для вступу до академії ФСБ у РФ.

Фото: https://t.me/SBUkr

  • Суд у Волинській області визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецької області винною у державній зраді та призначив їй 15 років ув'язнення.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
СБУ
російська армія
ФСБ
державна зрада
ГУР
Харківщина
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