РФ утворила новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, неподалік держкордону, - DeepState

Про це DeepState пише у Telegram.

"Противник, по суті, зміг утворити ще один невеликий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Спроби перетнути водну перешкоду в цьому районі були з боку ворога неодноразовими й почалися вони ще приблизно з середини січня, а промацування місцевості здійснювалося взагалі на початку минулого місяця", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, РФ вдалося досягнути успіху в селі, але ЗСУ відкинули противника. Через певний час окупанти здійснили нову спробу, але вже в іншому місці. У результаті, форсувавши річку, їм вдалося зайняти позиції на горі Мілова південніше села Тополі.

"Вороги пробували утворити також плацдарм між Кам'янкою і Тополями, але безрезультатно. Там їм не вдалося закріпитися і розвивати свій успіх, тож це залишається лише дзвіночком на майбутні спроби, які може здійснити противник. Наразі тривають стабілізаційні заходи і ми дуже сподіваємося, що цей район не переросте в черговий більш масштабний плацдарм, як це сталося південніше в районі Дворічної та Новомлинська", - додали у DeepState.