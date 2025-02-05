Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва

Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва

Катерина Ганжа
5 лютого, 2025 середа
17:43
Технології

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва

Зміст

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості.  

Окрім того, вони можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу противника. 

Також літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

  • Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у Силах оборони України. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Київ
-1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 42.96
    Продаж 43.71
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
5 лютого
18:58
Ексклюзив
В України з'явилися інструменти стратегічного тиску на окупантів: Defense Express про далекобійні удари по РФ
18:58
До України прибула делегація Литви: рятувальникам передали спецавтомобілі та одяг
18:57
ліквідований окупант
ЗСУ ліквідували російського футболіста, який воював проти України
18:53
Володимир Путін
Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї
18:41
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Ми на порозі великої спроби зупинити бойові дії. Очікуємо 12 лютого, - нардеп Гончаренко
18:36
Оновлено
Ізюм
Удар РФ 4 лютого по Ізюму на Харківщині: кількість загиблих збільшилася до 6
18:16
Володимир Зеленський
"Ви ще побачите, які умови будуть у РФ": Зеленський вважає, що Курська операція стане важливою на перемовинах
18:04
Рятувальнии обстежують місце падіння літака в річці Потомак
Авіакатастрофа у Вашингтоні: з річки дістали тіла всіх 67 загиблих
18:03
Ексклюзив
оборонно-промислового комплекс
Підприємствам оборонної промисловості хочеться прогнозованості: виконавчий директор NAUDI Гончаров про конфлікт між Міноборони та АОЗ
18:03
OPINION
блог Денис Попович
Ми любимо ЗСУ. Але ТЦК — це частина ЗСУ
17:59
Арсеній Батагов, Трабзонспор
Врятували "Трабзонспор" від поразки: Зубков, Сікан і Батагов вперше зіграли разом
17:48
ЗСУ
Міноборони у 2024 році закупило для військових взуття на понад 3,1 млрд грн
17:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Експерт з економіки пояснив, що мав на увазі Трамп, коли говорив про українські рідкісноземельні метали
17:40
Оновлено
Україна повернула з російського полону 150 захисників
17:35
Разом з Оззі Осборном: Black Sabbath зіграють фінальний концерт з Metallica, Slayer і Pantera
17:35
Азербайджан
Азербайджан виділив Україні $1 млн гуманітарної допомоги на закупівлю електрообладнання
17:20
Оновлено
пошта
Поштова служба США відновила прийом посилок із Китаю та Гонконгу
17:17
водопостачання вода
Японія передала Києву обладнання для очищення та знезараження води
17:15
Форум сімʼї та Демографії в межах Українського тижня, який відбувається у Вашингтоні
Необхідно створити державний фонд для інтеграції переселенців та повернення українців додому, – Княжицький
17:13
Денис Берінчик
Берінчик - Девіс: де та коли дивитись чемпіонський бій українського боксера
17:11
Netflix намагається дистанціюватися від зірки "Емілії Перес" Карли Гаскон після її ісламофобських висловлювань
17:10
ВООЗ
В Аргентині оголосили про вихід з ВООЗ слідом за США
16:53
Starlink
Через блокування Starlink російські війська залишаються без звʼязку, - "Атеш"
16:47
Тополі, Харківщина
РФ утворила новий плацдарм на правому березі річки Оскіл, неподалік держкордону, - DeepState
16:42
Рамштайн
Наступний "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії, - Радіо Свобода
16:33
Ексклюзив
"Ворог копає багатоповерхові нори, звідки його непросто викурити": "Хартія" про оборону на північ від Харкова
16:27
Іван Вигівський
За підривами біля приміщень ТЦК стоять російські спецслужби, - голова Нацполіції Вигівський
16:27
на фото мобільна аптека
На прифронтовій Сумщині розпочав роботу мобільний аптечний пункт
16:24
Ігор Пластун
Ексфутболіст збірної України знайшов команду у нижчій лізі Бельгії
16:22
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 50 боєзіткнень: на Покровському напрямку окупанти здійснили 12 атак
16:18
Оновлено
Сибіга обговорив з очільником МЗС Британії Леммі підготовку військових і розширення далекобійних спроможностей України
16:07
винищувач F-35
Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників на Крайній Півночі
16:02
Андрій Сибіга
Україна пропонує зберігати американський газ у своїх сховищах
16:02
OPINION
"ТЦК тут не місце". Чим небезпечна ненависть тилу до власної армії?
15:52
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану й мобілізації
15:45
Ексклюзив
На місці вибуху біля ТЦК у Павлограді (2 лютого 2025 року)
"Вбивство військовослужбовця ТЦК - це результат багатьох ігрищ": голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
15:43
Вбивство підлітка на станції фунікулера в Києві: Шевченківський райсуд почав засідання у справі
15:28
Новини компаній
"Аврора" та ГО "Землячки" зібрали 10 млн грн на зимову форму для захисниць у межах кампанії "Даруй тепло, даруючи свято"
15:15
В Ірландії показали українські документалки про Голодомор та сучасну війну
15:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV