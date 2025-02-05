Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва
Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси ZEUS і HADES українського виробництва
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки
Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості.
Окрім того, вони можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу противника.
Також літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.
- Міністерство оборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у Силах оборони України.
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