Міноборони допустило до використання у ЗСУ дрони ZEUS і HADES українського виробництва

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки

Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Завдяки налаштуванням двигунів та удосконаленій системі керування можуть наздоганяти та уражати техніку ворога, яка рухається на великій швидкості.

Окрім того, вони можуть уражати польові укріплення, бронетехніку та живу силу противника.

Також літальні апарати маловразливі до впливу ворожих засобів радіоелектронної боротьби.