На кшталт тієї, що не так давно була пов'язана з підпалом військових автівок, на які все важче й важче збирати гроші.

Але, безумовно, ця кампанія з ТЦК впала на поживний ґрунт. Чи є факти беззаконня з боку представників ТЦК? Так є! Але чи є вони стовідсотковими? Абсолютно, ні!

Але ці факти беззаконня активно висвітлюються на всіх можливих майданчиках. Не рекрутинг, не здобутки, не плюси, які теж є, а саме беззаконня. Погані новини краще заходять — це закон інформаційного поля.

Проте чи треба висвітлювати беззаконня? Так, безумовно, треба! Причому на всіх можливих майданчиках. Інакше нам його ніколи не подолати.

Тільки після цього треба робити висновки, а їх робить тільки ворог, який чудово цим користується за принципом айкідо.

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ТЦК — це частина ЗСУ. Без ЗСУ неможливе існування держави, без мобілізації неможливо вести війну. А ресурс для мобілізації — це суспільство. А суспільство ховається, не хоче контактувати з ТЦК через випадки беззаконня, яких меншість, але які постійно повторюються, тому що з них ніхто не робить висновків. Та і жити людям хочеться. На війні можна загинути. А ті, хто вже на фронті — ті теж хочуть жити, принаймні хоч отримати право на заміну та відпочинок.