За підривами біля приміщень ТЦК стоять російські спецслужби, - голова Нацполіції Вигівський
За підривами біля приміщень ТЦК та СП і замахами на поліціянтів стоять російські спецслужби. Їхня мета - дестабілізувати ситуацію в суспільстві
Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.
Він підкерслив, що спецслужби ворога прагнуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві й стимулювати негативне ставлення до Сил оборони й безпеки.
"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав Вигівський.
Інциденти на територіях ТЦК
У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.
Інцидент стався під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.
У Рівному того ж дня внаслідок вибуху в ТЦК одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення
5 лютого біля приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кам'янець-Подільська пролунав вибух. Попередньо, загинув один чоловік, четверо — травмовані.
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