За підривами біля приміщень ТЦК стоять російські спецслужби, - голова Нацполіції Вигівський

Про це заявив очільник Нацполіції Іван Вигівський на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

Він підкерслив, що спецслужби ворога прагнуть дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві й стимулювати негативне ставлення до Сил оборони й безпеки.

"Ми чітко разом із СБУ розуміємо, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони", - сказав Вигівський.

Інциденти на територіях ТЦК

У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції у Пирятині невідомий чоловік підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, зловмисник вистрілив у військовослужбовця. Від поранення солдат загинув на місці.

Інцидент стався під час супроводу військовозобов'язаних до 199 навчального центру.

У Рівному того ж дня внаслідок вибуху в ТЦК одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення

5 лютого біля приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки Кам'янець-Подільська пролунав вибух. Попередньо, загинув один чоловік, четверо — травмовані.