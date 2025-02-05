Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї
Російський диктатор Володимир Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір про "гарантії безпеки" з Білоруссю. Зокрема, у ньому йдеться про умови для застосування ядерної зброї
Про це пишуть російська служба "Интерфакс", а також РИА Новости.
"Ратифікувати договір Російською Федерацією і Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, підписаний у місті Мінську 6 грудня 2024 року", - йдеться у документі.
Фото: РИА Новости
Як пише російська служба "Интерфакс", зокрема, стаття 6 договору передбачає, що "сторони розглядають ядерну зброю Російської Федерації як важливий фактор запобігання виникненню ядерних воєнних конфліктів і воєнних конфліктів із застосуванням звичайних засобів ураження, а також як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом".
Окрім того, там же вказується, що "ядерна зброя Російської Федерації може бути застосована у відповідь на застосування проти будь-якої зі Сторін ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти будь-якої зі Сторін із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу її суверенітету або територіальній цілісності".
Згідно з цією статтею "рішення про застосування для захисту Республіки Білорусь розміщеної на її території ядерної зброї Російської Федерації ухвалюють у порядку, встановленому Сторонами".
Як ідеться вже у ст. 4, "Сторони розглядають збройний напад на державу-учасницю Союзної держави як акт агресії проти Союзної держави загалом і вживатимуть відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, які є в їхньому розпорядженні, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй і законодавства Сторін".
Також договір передбачає, що згідно з окремими угодами між сторонами "з метою запобігання і відбиття актів агресії щодо Білорусії на території Білорусії можуть створюватися військові та інші об'єкти Росії, а також розміщуватися військові формування Росії".
Згідно з договором, сторони призначать спецпредставників, які зустрічатимуться не рідше, ніж двічі на рік для перегляду дії договору і, в разі потреби, розроблення пропозицій щодо заходів підвищення його ефективності.
Договір укладається на 10 років з автоматичним продовженням його дії на наступні 10-річні терміни.
- Раніше російський диктатор Володимир Путін назвав можливим розміщення комплексу "Орешник" на території Білорусі.
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