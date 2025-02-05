Путін вніс на ратифікацію до Держдуми договір із Білоруссю про "гарантії безпеки" із пунктом про умови застосування ядерної зброї

Про це пишуть російська служба "Интерфакс", а також РИА Новости.

"Ратифікувати договір Російською Федерацією і Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави, підписаний у місті Мінську 6 грудня 2024 року", - йдеться у документі.

Фото: РИА Новости

Як пише російська служба "Интерфакс", зокрема, стаття 6 договору передбачає, що "сторони розглядають ядерну зброю Російської Федерації як важливий фактор запобігання виникненню ядерних воєнних конфліктів і воєнних конфліктів із застосуванням звичайних засобів ураження, а також як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом".

Окрім того, там же вказується, що "ядерна зброя Російської Федерації може бути застосована у відповідь на застосування проти будь-якої зі Сторін ядерної зброї або інших видів зброї масового ураження, а також у разі агресії проти будь-якої зі Сторін із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу її суверенітету або територіальній цілісності".

Згідно з цією статтею "рішення про застосування для захисту Республіки Білорусь розміщеної на її території ядерної зброї Російської Федерації ухвалюють у порядку, встановленому Сторонами".

Як ідеться вже у ст. 4, "Сторони розглядають збройний напад на державу-учасницю Союзної держави як акт агресії проти Союзної держави загалом і вживатимуть відповідні заходи у відповідь із використанням усіх сил і засобів, які є в їхньому розпорядженні, відповідно до статті 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй і законодавства Сторін".

Також договір передбачає, що згідно з окремими угодами між сторонами "з метою запобігання і відбиття актів агресії щодо Білорусії на території Білорусії можуть створюватися військові та інші об'єкти Росії, а також розміщуватися військові формування Росії".

Згідно з договором, сторони призначать спецпредставників, які зустрічатимуться не рідше, ніж двічі на рік для перегляду дії договору і, в разі потреби, розроблення пропозицій щодо заходів підвищення його ефективності.

Договір укладається на 10 років з автоматичним продовженням його дії на наступні 10-річні терміни.