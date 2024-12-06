Путін припустив імовірність розміщення "Орешника" в Білорусі у другому півріччі 2025 року

Про це Путін заявив 6 грудня під час візиту до Білорусі, передає ТАСС.

РФ і Білорусь сьогодні підписали договір про гарантії безпеки із застосуванням усіх наявних сил і засобів, у тому числі тактичної ядерної зброї.

"Що стосується можливості розміщення такої, прямо скажімо, грізної зброї, як "Орешник" на території Білорусії: оскільки ми сьогодні підписали договір про гарантії безпеки із застосуванням усіх наявних сил і засобів, то вважаю розміщення таких комплексів як "Орешник" на території Республіки Білорусь можливим", - сказав російський диктатор.

За його словами, це стане можливим у другій половині наступного року у міру нарощування серійного випуску комплексів у Росії та в міру надходження цих ракетних систем на озброєння Російських військ стратегічного призначення.

Своєю чергою білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про "безпрецедентний рівень стратегічного союзництва".

"Саме життя змушує нас звертати особливу увагу на обороноздатність наших держав. З підписанням сьогодні Концепції безпеки Союзної держави та міждержавного договору про гарантії безпеки ми виходимо на безпрецедентний рівень стратегічного союзництва та координацію дій у військовій сфері. Це дозволить не допустити порушення територіальної цілісності Білорусі та Росії, зберегти суверенітет, незалежність, а головне – сформувати гарантії мирного життя для наших громадян", - сказав Лукашенко.