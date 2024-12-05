У Defense Express розповіли, скільки ракет типу "Орешник" РФ може виробляти на рік

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Виробництво 25 ракет типу "Орешник" на рік, ймовірно, є загальною потужністю російської оборонної промисловості на цьому етапі щодо виробництва ракет подібного класу. Слід відзначити, що ці ракети не виникли з повітря. Однак для того, щоб вийти на серійне виробництво якогось засобу, потрібно пройти ще велику роботу. Це може бути полегшено для противника, оскільки ракета може використовувати наявні блоки від інших ракет", - пояснив Рябих.

За словами військового експерта, водночас виробництво міжконтинентальних ракет може бути обмежене, якщо противник вироблятиме ракети середньої дальності у великих кількостях, які навряд чи є доведеним виробом до серійного виробництва.

"Наразі на 6 підприємствах РФ, які займаються виробництвом ракет різних типів, зокрема і міжконтинентальних балістичних ракет, проводяться роботи з розширення потужностей. Це може свідчити про намір РФ збільшити ці можливості", - зауважив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також нагадав, що саме ракети середньої дальності та гонка озброєнь і доконали Радянський Союз.

"Це також з великою ймовірністю можна пророкувати для сучасної Росії з її непомірними амбіціями на тлі технологічного та економічного відставання від основних своїх супротивників", - наголосив Рябих.