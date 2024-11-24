Удар "Орешником" по Дніпру: СБУ показала уламки ракети

Про це інформує Associated Press.

За словами представників Служби безпеки України, фрагменти ракети під назвою "Орешник", яка, за словами Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубіж", ще не були проаналізовані.

На опублікованих кадрах видно металеві фрагменти ракети під назвою "Кедр", розміщені на зеленому штучному газоні перед камуфляжною сіткою.

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Один зі слідчих СБУ повідомив, що це перший випадок, коли такі уламки були знайдені на українській території.

"Слід сказати, що зазначені уламки ракети було знайдено та вилучено слідчими органами Служби безпеки після ракетного удару, який було завдано по місту Дніпро 21 листопада 2024 року", - зазначив він.

Співробітник СБУ додав, що ракета є балістичного типу та рухалася виключно за балістичною траєкторією, на яку впливав лише аеродинамічний опір.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.