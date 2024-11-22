"Викликає гордість та захоплення": Путін заперечив, що "Орешнік" є модернізованою радянською ракетою

Про це він сказав на засіданні з керівництвом міноборони РФ, ОПК та розробниками ракетних озброєнь, передає РИА-Новости.

Путін назвав ракетну систему "Орешнік", якою РФ 21 листопада вдарила по Дніпру, "гарантом суверенітету й територіальної цілісності Росії" та заявив про її "успішне" випробування.

"Досягнені результати та швидкість розробки нової системи дійсно викликають гордість та захоплення. Це демонструє, що вітчизняна школа ракетобудівництва має великий потенціал і спроможна вирішувати найскладніші задачі щодо забезпечення безпеки й суверенітету Росії", - сказав диктатор.

За його словами, Кремль продовжить випробування "Орешніка", а засобів для протидії йому нібито не існує.

Також російський диктатор оголосив, що система "Орешнік" при масованому застосуванні по українських обʼєктах прирівнюватиметься до зброї стратегічного призначення. Він зазначив, що запас таких систем у Москви є.

Очільник Кремля запевнив, що "Орешнік" - це не модернізація старих радянських систем. Він, за його словами, був зроблений сучасними російськими спеціалістами.

На зустрічі Путін подякував за результат роботи над ракетною системою спеціалістам та пообіцяв її проєктувальникам і творцям державні нагороди.

Водночас диктатор РФ не виключив, що подібні "Орешніку" системи можуть зʼявитися у інших країнах.

"Так, рано чи пізно воно зʼявиться і в інших країнах. Ми знаємо, які розробки там тривають, але це буде завтра, чи через рік, чи через два, а в нас ця система є сьогодні", - сказав він.

Путін також додав: "Окрім системи "Орешнік" у Росії сьогодні є в роботі для подальшого випробування одразу декілька подібних систем. За результатами випробування це озброєння також піде в серію. Тобто, у нас складається ціла лінійка комплексів середньої й меншої дальності".

Також на засіданні головнокомандувач ракетних військ стратегічного призначення РФ Сергій Каракаєв заявив, що "Орешнік" "може вражати цілі по всій Європі". Він запропонував Путіну взяти зазначений ракетний комплекс на озброєння, на що російський диктатор погодився.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувалабалістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешніком" і "Кедром".