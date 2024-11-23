Україна може збивати нові російські ракети "Кедр", що здатні нести "ядерку": NV дізнався як

Про це NV повідомило джерело у секторі безпеки та оборони України.

Ракета "Кедр" не міжконтинентальна, проте така балістика може бути носієм ядерної зброї.

За словами джерел, наразі Україні може бути складно збивати такі ракети. Коли ракета набирає висоту, відбувається розділення головних блоків на 6 бойових частин. Тому наразі найімовірнішим варіантом їхнього ураження може бути збиття саме окремих блоків, а не цілісної ракети.

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Джерело в ЗСУ поінформувало, наразі Україна обговорює зі США надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Може йтися про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання американської системи протиракетної оборони Aegis чи THAAD.

Припускається, що росіяни застосували "Кедр" проти України для залякування населення та європейців можливістю завдання прямого ядерного удару. Удар такою ракетою міг мати на меті схиляння США до переговорів щодо закінчення війни, вважає співрозмовник видання.

Попри те, що при ударі по Дніпру "Кедр" не мав ядерної зброї, джерело NV не виключає можливість подальшого залякування застосуванням Росією тактичного ядерного озброєння, адже Путін є воєнним злочинцем. При цьому співрозмовник редакції зазначив, що використання такої зброї буде найбільшою помилкою глави Кремля, що зрештою призведе до його поразки.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".