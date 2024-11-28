Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю ударів "Орешником"

Про це він заявив під час саміту ОДКБ, передає ТАСС.

"Центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для ураження "Орешником", - заявив Путін.

За його словами, у світі немає аналогів цій ракеті, і "з'являться вони не скоро". Путін зазначив, що Росія була нібито змушена застосувати "Орешник" у відповідь на дії України.

Наразі, як він наголошує, російські генштаб і міноборони підбирають цілі для ураження відповідною ракетою на території України. Водночас він додав, що у разі масованого застосування такої нової ракети міць удару буде порівнянна до ядерної зброї.

Також Путін повідомив, що Росія почала серійне виробництво "Орешника".

"У Росії є ще кілька готових до застосування систем, подібних до "Орешника", - додав диктатор.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

ISW писав, що Росія може додатково провести випробувальні запуски балістичних ракет, таких самих, якими атакувала напередодні, або подібних, найближчими днями.

Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.