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Зеленський заявив, що завдяки Трампу "війна в Україні завершиться швидше"

Юлія Юліна
15 листопада, 2024 п'ятниця
17:37
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив переконання, що після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа війна в Україні закінчиться швидше

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю "Суспільному".

Відповідаючи на запитання, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією, Зеленський сказав: "Ми — незалежна країна. І ми під час цієї війни — і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами — довели, що з нами риторика "Сідай і слухай" не працює".

Водночас, на переконання Зеленського, за адміністрації Трампа "війна завершиться швидше", адже політик обіцяв це своєму народові під час передвиборчої кампанії.

"Для нас дуже важливий справедливий мир, щоб не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку вам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо", — заявив президент.

  • 14 листопада Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. "Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
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