"Це має зупинитися": Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні

Про це пише CNN.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він у Флориді.

Він додав, що "незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах, ми будемо працювати".