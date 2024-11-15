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"Це має зупинитися": Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні

Ксенія Золотова
15 листопада, 2024 п'ятниця
06:22
Війна з Росією Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні

Зміст

Про це пише CNN.

"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він у Флориді.

Він додав, що "незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах, ми будемо працювати".

  • Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
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