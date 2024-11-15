"Це має зупинитися": Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні
Новообраний президент США Дональд Трамп заявив у четвер, 14 листопада, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні
Про це пише CNN.
"Ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Росії та України. Це має зупинитися. Росія та Україна мають зупинитися", – сказав він у Флориді.
Він додав, що "незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах, ми будемо працювати".
- Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп.
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