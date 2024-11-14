Посол РФ в ООН заявив, що Росія "відкрита для мирних переговорів", якщо їх ініціює Трамп

Про це інформує Reuters.

Гатілов заявив журналістам, що Росія, мовляв, відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Втім, будь-які переговори повинні ґрунтуватися на "реаліях російських досягнень".

"Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", - додав він.

Читайте також: Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні

Крім того, представник РФ вважає, що обрання Трампа нібито відкриває нові можливості для діалогу РФ зі США.

"Політична еліта США, незалежно від внутрішньополітичних зрушень, послідовно дотримується позиції стримування Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації мало що змінює. Єдиним зрушенням, яке може бути можливим, є діалог між нашими країнами, чого не вистачало протягом останніх кількох років", - сказав він.