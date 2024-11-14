Посол РФ в ООН заявив, що Росія "відкрита для мирних переговорів", якщо їх ініціює Трамп
Постійний представник РФ при ООН у Женеві Геннадій Гатілов заявив, що Росія нібито "відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні", якщо їх ініціює новообораний президент США Дональд Трамп
Про це інформує Reuters.
Гатілов заявив журналістам, що Росія, мовляв, відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх ініціює новообраний президент США Дональд Трамп. Втім, будь-які переговори повинні ґрунтуватися на "реаліях російських досягнень".
"Трамп пообіцяв вирішити українську кризу за одну ніч. Гаразд, нехай спробує. Але ми люди реалістичні і, звичайно, розуміємо, що цього ніколи не станеться. Але якщо він почне або запропонує щось, щоб розпочати політичний процес, ми будемо тільки раді", - додав він.
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Крім того, представник РФ вважає, що обрання Трампа нібито відкриває нові можливості для діалогу РФ зі США.
"Політична еліта США, незалежно від внутрішньополітичних зрушень, послідовно дотримується позиції стримування Москви, і ця орієнтація, на жаль, глибоко вкорінена, і зміна адміністрації мало що змінює. Єдиним зрушенням, яке може бути можливим, є діалог між нашими країнами, чого не вистачало протягом останніх кількох років", - сказав він.
- У липні Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.
- Водночас Зеленський вважає, що швидке закінчення війни з РФ, яке пропонує новобраний президент США, означатиме втрати для України.
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