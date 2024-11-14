Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні
Новообраний президент США Дональд Трамп планує посадити за стіл переговорів обидві сторони - таким чином республіканець хоче завершити війну РФ проти України
Про це повідомляє номінований на посаду радника президента з нацбезпеки, конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, пише Голос Америки.
"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – сказав Волц.
За його словами, бачення безпекової політики щодо України залежить від Дональда Трампа: "Це залежить не від мене, а від рішення президента".
- Нагадаємо, ще у липні Дональд Трамп заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому. Водночас Зеленський вважає, що швидке закінчення війни з РФ, яке пропонує новобраний президент США, означатиме втрати для України.
- Президент Чехії Петр Павел вважає, що Дональд Трамп може спробувати підписати угоду з російським диктатором Володимиром Путіним про завершення війни в Україні, яка навряд чи буде в інтересах Європи та українців.
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