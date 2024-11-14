Хоче посадити за стіл переговорів: Волц розповів, як Трамп планує завершити війну в Україні

Про це повідомляє номінований на посаду радника президента з нацбезпеки, конгресмен-республіканець від штату Флорида Майк Волц, пише Голос Америки.

"Президент чітко висловився, що він бажає привести обидві сторони до столу переговорів. Він зосереджений на припиненні війни, а не її продовженні", – сказав Волц.

За його словами, бачення безпекової політики щодо України залежить від Дональда Трампа: "Це залежить не від мене, а від рішення президента".