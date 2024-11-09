Трамп спробує домовитися з Путіним про закінчення війни на умовах, не вигідних для України і ЄС, - президент Чехії Павел

Про це він сказав на відкритті IISS Prague Defence Summit у Празі увечері 9 листопада, пише Aktuality.sk.

Чеський лідер заявив, що допомога від західних союзників для України була не достатньо швидкою, що дозволило російським окупантам мати просування.

"Із самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав - і я пишаюся, що серед них була Чехія - забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, попри всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", - зазначив він.

За словами Павела, через нестачу західних поставок військової техніки та фінансові допомоги ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут", але зараз вона "більше розвивається на користь Росії, ніж України".

Президент наголосив, що в цій ситуації важко спонукати обидві сторони до переговорів.

Павел розповів, що наразі багато країн чекають на оновлення адміністрації в США та сподіваються, що Трамп "доставить зміни", які він обіцяв, коли сказав, що закінчить війну РФ з Україною протягом 24 годин.

Натомість очільник Чехії не вважає, що це можливо. Він вважає, що Трамп докладе зусиль для припинення війни та спробує укласти угоду з Путіним, яка, ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи.

За словами Павела, така угода, ймовірно, включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років.

Президент Чехії додав, що будь-яка мирна угода, навіть якщо вона "призведе до тимчасових поступок деяких територій Росії до досягнення дипломатичного рішення в майбутньому" має бути укладена з кількома сторонами, включаючи Китай, Індію, а також Європу.