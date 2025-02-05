Наступний "Рамштайн" відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії, - Радіо Свобода
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже за тиждень, а головувати на ній будуть не Сполучені Штати Америки
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на джерела.
Зазначається, що наступне засідання "Рамштайну" відбудеться 12 лютого.
Також за даними видання, цього разу воно пройде під головуванням Великої Британії, а не США.
- Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що учасники Контактної групи з підтримки оборони України домовилися зустрітися в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого.
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