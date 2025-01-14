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Пісторіус заявив, що ще одна зустріч у форматі Рамштайн точно відбудеться

Євген Козярін
14 січня, 2025 вiвторок
21:39
Війна з Росією Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус

Учасники Контактної групи з підтримки оборони України 9 січня в Рамштайні домовилися зустрітися в Брюсселі за тиждень до Мюнхенської безпекової конференції, яка пройде 14-16 лютого

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Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наступна зустріч у форматі "Рамштайн", тобто зустріч контактної групи з питань оборони України, має відбутися, як зазвичай, за тиждень до Мюнхенської конференції з безпеки в Брюсселі, де, як завжди, збираються міністри оборони країн НАТО", - сказав він.

Пісторіус додав, що це звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі.

"Отже, це відбуватиметься в такому порядку, і це зустріч контактної групи з питань оборони України, якою ми її знаємо. А що станеться після неї, ми ще не знаємо, це залежить від нової адміністрації у Вашингтоні, подивимося", - підсумував міністр оборони.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 9 січня, заявив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися вже у лютому.
Теги:
Світ
Німеччина
Військові новини
допомога Україні
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