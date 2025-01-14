Пісторіус заявив, що ще одна зустріч у форматі Рамштайн точно відбудеться

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час спілкування зі ЗМІ, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Наступна зустріч у форматі "Рамштайн", тобто зустріч контактної групи з питань оборони України, має відбутися, як зазвичай, за тиждень до Мюнхенської конференції з безпеки в Брюсселі, де, як завжди, збираються міністри оборони країн НАТО", - сказав він.



Пісторіус додав, що це звична справа зустрічатися один раз у Рамштайні, а потім - у Брюсселі.

"Отже, це відбуватиметься в такому порядку, і це зустріч контактної групи з питань оборони України, якою ми її знаємо. А що станеться після неї, ми ще не знаємо, це залежить від нової адміністрації у Вашингтоні, подивимося", - підсумував міністр оборони.