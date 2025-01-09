Умєров заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися у лютому

Про це він сказав після завершення 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.

"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Є декілька форматів. Ми хочемо, щоби у Сполученні Штати залишились і посилили присутність. Формати є різні", - сказав міністр оборони України.

Він нагадав про створення NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) - це новий формат координації надання допомоги Україні, який відбуватиметься під егідою НАТО.

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За його словами, уже кілька країн готові його очолювати або співочолювати.

"Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний Рамштайн", - наголосив Умєров.