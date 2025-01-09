Умєров заявив, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" може відбутися у лютому
Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 9 січня, заявив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися вже у лютому
Про це він сказав після завершення 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", передає Суспільне.
"Ми вже зазначили, що в лютому проводимо наступний "Рамштайн". Є декілька форматів. Ми хочемо, щоби у Сполученні Штати залишились і посилили присутність. Формати є різні", - сказав міністр оборони України.
Він нагадав про створення NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) - це новий формат координації надання допомоги Україні, який відбуватиметься під егідою НАТО.
Читайте також: Безпекові угоди та розміщення контингентів партнерів в Україні: ключові підсумки засідання у форматі "Рамштайн". Колонка Сергія Згурця
За його словами, уже кілька країн готові його очолювати або співочолювати.
"Тому я на даний час жодних проблем не бачу, тому що ми вже погодили наступний Рамштайн", - наголосив Умєров.
- Раніше президент України прибув до Німеччини на засідання у форматі "Рамштайн". Там він закликав розмістити партнерські контингенти в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.2 Купівля 42.2Продаж 42.86
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе