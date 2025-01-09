Зеленський прибув до Німеччини на засідання "Рамштайн"

Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.

Під час спільної конференції з очільником міністерства оборони США Ллойдом Остіном Зеленський подякував за підтримку та допомогу Україні, а також координацію засідання "Рамштайну" від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Зеленський наголосив, що за 11 днів почнеться нова глава для Європи та всього світу - після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.

"Ми пройшли такий довгий шлях, що, якщо чесно, зараз було б дивно "покинути м'яч" та не продовжувати працювати в такій коаліції, які ми зробили", - заявив президент.

Зеленський наголосив, що "сьогодні є пряма залежність, щоб зупинити ворога, втрати людей та територій", але для цього Україні необхідні безпілотники. Він заявив, що у 2025 році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів, які виробляються та надходять від держав-партнерів.

"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи", - каже Зеленський.

Водночас він додав, що Україна потребує негайних поставок систем протиповітряної оборони. Він нагадав російський обстріл Запоріжжя 8 січня, через який загинули 13 людей, ще 113 отримали поранення.

Планується, що український президент візьме участь у засіданні та проведе низку двосторонніх зустрічей.