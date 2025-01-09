Зеленський прибув до Німеччини на засідання "Рамштайн"
Президент Володимир Зеленський у четвер, 9 січня, прибув до Німеччини, де візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн"
Про це повідомив Володимир Зеленський у Telegram.
Під час спільної конференції з очільником міністерства оборони США Ллойдом Остіном Зеленський подякував за підтримку та допомогу Україні, а також координацію засідання "Рамштайну" від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Зеленський наголосив, що за 11 днів почнеться нова глава для Європи та всього світу - після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа.
"Ми пройшли такий довгий шлях, що, якщо чесно, зараз було б дивно "покинути м'яч" та не продовжувати працювати в такій коаліції, які ми зробили", - заявив президент.
Зеленський наголосив, що "сьогодні є пряма залежність, щоб зупинити ворога, втрати людей та територій", але для цього Україні необхідні безпілотники. Він заявив, що у 2025 році Україна планує поставити рекорд у кількості та якості дронів, які виробляються та надходять від держав-партнерів.
"Я роблю все можливе, щоб цього року ця війна завершилася гідно для України та всієї Європи", - каже Зеленський.
Водночас він додав, що Україна потребує негайних поставок систем протиповітряної оборони. Він нагадав російський обстріл Запоріжжя 8 січня, через який загинули 13 людей, ще 113 отримали поранення.
Планується, що український президент візьме участь у засіданні та проведе низку двосторонніх зустрічей.
- Раніше медіа з посиланням на ВПС США інформували, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
- 4 січня президент України Володимир Зеленський повідомив, що на засіданні говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів.
- 7 січня пресслужба Пентагону повідомила, що на зустрічі обговорять потреби України на полі бою та довгострокові потреби в обороні й координацію, яка здійснюється через коаліції сил і засобів.
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