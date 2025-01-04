На "Рамштайні" обговорять захист України від російських ракет і КАБів, – Зеленський
На новому засіданні у форматі "Рамштайн", яке відбудеться наступного тижня, говоритимуть, зокрема, про захист українського неба від російських ракет і КАБів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Він зазначив, що Україна готується до засідання у форматі "Рамштайн". За словами президента, серед десятків країн-партнерів є ті, хто може збільшити українську спроможність не лише в захисті від ракет, але й у захисті від керованих бомб та російської авіації.
"Будемо про це з ними говорити, будемо переконувати. Життя потребує захисту тут і зараз в Україні, і системи ППО мають для цього працювати. Я хочу подякувати всім партнерам, які це розуміють і допомагають нам із розвитком повітряного щита", – додав Зеленський.
- Раніше медіа з посиланням на ВПС США інформували, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в Німеччині 9 січня.
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