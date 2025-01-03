Нове засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 9 січня

Про це повідомили Суспільне, Радіо Свобода та Укрінформ з посиланням на ВПС США.

Засідання відбудеться на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині під головуванням міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Це буде 25-те засідання Контактної групи. Міністр оборони Остін знову запросив міністрів оборони та старших військових офіційних осіб з усього світу для обговорення підтримки для України", – йдеться у пресрелізі.