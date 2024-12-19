Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у січні, - Умєров

Про це Умєров повідомив у telegram, за підсумками телефонної розмови з міністром оборони Португалії Нуну Мелу.

"У січні зустрінемося особисто в межах чергового засідання формату "Рамштайн". Плануємо детально обговорити подальші кроки для посилення безпекової співпраці між Україною та Португалією у 2025 році", - йдеться у повідомленні.

Очільники оборонних відомств обговорили перспективи співпраці у сфері оборонної промисловості, домовились про проведення консультацій щодо можливостей української оборонної індустрії та приділили увагу питанням взаємодії щодо постачання дронів для Сил оборони України.

Також під час розмови Умєров подякував партнерам з Португалії за підтримку України та запропонував країні у 2025 році розглянути можливість спрямування коштів на фінансування українського виробництва.

"Нуну Мелу запевнив, що у 2025 році Португалія збереже рівень допомоги не нижче цьогорічного", - додав Умєров.