Рамштайн, ситуація на фронті та підтримка України: Умєров провів розмову з Остіном

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що лідери обговорити останні події на фронті та допомогу США в галузі безпеки України. Окремо Остін поінформував Умєрова про безпекову допомогу США для забезпечення потенціалу, необхідного Україні для боротьби з РФ.

Міністри також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та продовження підтримки міжнародними партнерами України.