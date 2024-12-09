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Рамштайн, ситуація на фронті та підтримка України: Умєров провів розмову з Остіном

Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
00:30
Світ Рустем Умєров з Ллойдом Остіном

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, під час якої вони обговорили планування наступного засідання Рамштайн

Зміст

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що лідери обговорити останні події на фронті та допомогу США в галузі безпеки України. Окремо Остін поінформував Умєрова про безпекову допомогу США для забезпечення потенціалу, необхідного Україні для боротьби з РФ. 

Міністри також обговорили планування наступного засідання Контактної групи з питань оборони України та продовження підтримки міжнародними партнерами України.

  • У жовтні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром Рустемом Умєровим провели "конструктивну та плідну" зустріч із Ллойдом Остіном, на якій українська сторона підкреслила необхідність досягнення якщо не переваги, то паритету з росіянами у зброї.

 

Теги:
Новини
Пентагон
Війна з Росією
США
Ллойд Остін
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
Рустем Умєров
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