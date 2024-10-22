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Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном

Дар'я Куркіна
22 жовтня, 2024 вiвторок
17:03
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провели "конструктивну та плідну" зустріч із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, на якій українська сторона підкреслила необхідність досягнення якщо не переваги, то паритету з росіянами у зброї

Зміст

Про це Сирський повідомив у telegram.

"Поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських військ", - розповів він.

За словами Сирського, під час розмови було акцентовано на важливості системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою від партнерів, зокрема, Штатів.

"У цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський, Умєров та Остін обговорили використання "повного потенціалу" деяких засобів ураження, посилення української ППО та інші питання, "які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій".

  • 21 жовтня до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Пентагон
ЗСУ
США
Ллойд Остін
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Міністр оборони України
Рустем Умєров
Олександр Сирський
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