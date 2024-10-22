Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном

Про це Сирський повідомив у telegram.

"Поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських військ", - розповів він.

За словами Сирського, під час розмови було акцентовано на важливості системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою від партнерів, зокрема, Штатів.

"У цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський, Умєров та Остін обговорили використання "повного потенціалу" деяких засобів ураження, посилення української ППО та інші питання, "які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій".