Наголосили на необхідності досягнення паритету з РФ у зброї: Сирський розповів про зустріч з Остіном
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провели "конструктивну та плідну" зустріч із очільником Пентагону Ллойдом Остіном, на якій українська сторона підкреслила необхідність досягнення якщо не переваги, то паритету з росіянами у зброї
Про це Сирський повідомив у telegram.
"Поінформували главу Пентагону про стратегічну ситуацію на фронті та особливості розвитку оперативної обстановки на найважчих напрямках дій українських військ", - розповів він.
За словами Сирського, під час розмови було акцентовано на важливості системної та безперебійної підтримки Сил оборони України озброєнням та військовою технікою від партнерів, зокрема, Штатів.
"У цьому контексті вкотре наголосили на необхідності досягнення якщо не переваги, то хоча б паритету з ворогом за номенклатурою основних зразків військової техніки та боєприпасів", - підкреслив головнокомандувач ЗСУ.
Також Сирський, Умєров та Остін обговорили використання "повного потенціалу" деяких засобів ураження, посилення української ППО та інші питання, "які у перспективі матимуть ефект на театрі воєнних дій".
- 21 жовтня до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
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