До Києва прибув глава Пентагону Остін

Про це повідомив Остін у Х.

"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", - написав міністр.

I’m back in Ukraine for the fourth time as Secretary of Defense, demonstrating that the United States, alongside the international community, continues to stand by Ukraine. pic.twitter.com/0gCwAqqEpK — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 21, 2024

Спершу про візит повідомило CNN. Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".

Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", - сказав високопоставлений чиновник оборони.