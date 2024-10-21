До Києва прибув глава Пентагону Остін
У понеділок, 21 жовтня, до Києва приїхав із візитом очільник міністерства оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін
Про це повідомив Остін у Х.
"Я повернувся в Україну вчетверте як міністр оборони, демонструючи, що Сполучені Штати разом з міжнародною спільнотою продовжують підтримувати Україну", - написав міністр.
Спершу про візит повідомило CNN. Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні "залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті".
Так, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
"Візит міністра також стане моментом для нього, щоб "відступити" і поглянути на "дугу" відносин США та України за останні два з половиною роки війни", - сказав високопоставлений чиновник оборони.
- Востаннє Остін був у Києві з візитом 20 листопада 2023 року, де він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
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