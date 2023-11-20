До Києва прибув міністр оборони США Ллойд Остін
У понеділок, 20 лютого, до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Голова Пентагону планує зустрітися з українськими лідерами
Про це він повідомив в соцмережі Х.
"Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", - підписав Остін фото з київського вокзалу.
Він наголосив, що приїхав до Києва для зустрічі з українськими лідерами.
На залізничному вокзалі міністра оборони зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
- Варто зазначити, що візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
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