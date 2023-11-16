У міноборони Норвегії назвали дату наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"

Про це повідомили в міноборони Норвегії.

Зауважується, що 22 листопада міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам візьме участь у цифровому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Це буде вже 17-та зустріч-засідання у форматі “Рамштайн”.

10 листопада у Пентагоні припустили, що наступне засідання міжнародної контактної групи в форматі "Рамштайн" з надання військової допомоги Україні відбудеться в середині листопада.

Що відомо про засідання у форматі "Рамштайн"

"Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, що відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. До групи входять представники понад 50 країн світу.

Від початку повномасштабного вторгнення відбулося вже 16 засідань. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за підсумками 16-го засідання у форматі "Рамштайн" Україна отримала допомоги на $500 млн.