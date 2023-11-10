У Пентагоні розповіли, коли відбудеться "Рамштайн-17"

Про це заявила заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх під час брифінгу.

"У середині листопада в нас буде ще одна контактна група з питань оборони України. Союзники та партнери продовжують підтримувати Україну", – зазначила вона.

Сінгх наголосила, що США продовжують "надавати пакети допомоги, просто вони стануть меншими", оскільки наразі вони чекають на ухвалення Конгресом додаткового запиту, аби продовжувати задовольняти потреби України на полі бою.

Речниця зазначила, що адміністрація Байдена запропонувала додатковий пакет на підтримку України, Ізраїлю та глобальної гуманітарної допомоги, а також Індійсько-Тихоокеанського регіону, та додала, що необхідність ухвалити цей пакет продовжує наростати, оскільки Конгрес відхилив початковий запит, тож США були змушені зменшити підтримку України.