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Ексклюзив

Наближені до Пентагону люди кажуть про важливість присутності на засіданні "Рамштайн" представників ЗСУ, - екснардепка Гопко

10 листопада, 2023 п'ятниця
17:12
Війна з Росією Остін та Міллі на зустрічі у форматі "Рамштайн"

Важливо, щоб на засіданні у форматі "Рамштайн" були присутні представники Генштабу ЗСУ

Про це розповіла голова правління ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС" Ганна Гопко в етері телеканалу "Еспресо".

"Я чую від різних людей, наближених до Пентагону, що на засіданні "Рамштайн" мають брати участь українські військові. "Рамштайн" це не просто політичний формат, де бере участь президент. Багато планувань наших військових операцій відбувається  у співпраці з нашими американськими, британськими друзями. Тому я би порадила нашому Міністру оборони включити в делегацію представників Генштабу для того, щоб військові могли теж пояснити, що в статті Головнокомандувача ЗСУ Залужного йдеться не про песимізм чи ситуацію, яка зайшла в глухий кут, а про те, що потрібно зараз Україні", - пояснила Гопко.

За її словами, зараз республіканці вимагають від президента США пояснення стратегії та плану дій стосовно України.

"Нагадую, в грудні минулого року Залужний у своїй статті зазначив, що для весняного контрнаступу у 2023 р. Україні потрібно 300 танків і надав відповідний перелік. На жаль, партнери не могли цього забезпечити, бо не було політичної волі, оскільки відсутня стратегія перемоги. Тому зараз республіканці намагаються грати на тому, що вимагають від Байдена пояснення стратегії. Одна сенаторка, військова чітко сказала: "друзі, а ми хочемо бачити від Байдена, що США хочуть досягти у війні РФ проти України, який план. Чому ATACMS дають так пізно і так мало, чому надання F-16 затягували з історичним рішенням?"", - повідомила Гопко.

За її словами, стаття Залужного це "холодний душ", який потрібно продовжити статтею, можливо, президента України та пояснити партнерам скільки нам потрібно ресурсів для перемоги.

"Применшувати загрози зараз не в наших інтересах. Тобто треба партнерам чітко артикулювати, що недостатньо систем протиповітряної, протиракетної оборони тощо", - додала Гопко.

  • 10 листопада у Міністерстві оборони США заявили, що провести 17-ту зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") планують у середині листопада. Про це на брифінгу сказала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

  • За її словами, Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте у найближчій перспективі вони стануть значно меншими.

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