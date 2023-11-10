США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон

Про це заявила заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", - сказала Сінгх.

Вона запевнила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть передавати допомогу.