США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон
Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте у найближчій перспективі вони стануть значно меншими
Про це заявила заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
"Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою", - сказала Сінгх.
Вона запевнила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть передавати допомогу.
- Нещодавно в США заявили, що вони використали близько 96% від суми, яку виділили на допомогу Україні, проте у Пентагона залишилося для Києва $1,1 млрд.
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