"Використано 96% допомоги": Білий дім назвав суму, на яку до зими може розраховувати Україна
США використали близько 96% від суми, яку виділили на допомогу Україні, проте у Пентагона залишилося для Києва $1,1 млрд
Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".
"Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад $60 млрд, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось", – розповів Кірбі.
Водночас він додав, що міноборони США має $1,1 млрд для України.
"Міноборони має приблизно до $1,1 млрд для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит”, – сказав Кірбі та закликав конгрес схвалити запит президента США Джо Байдена на додаткову допомогу Україні.
- 2 листопада палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в $14,3 млрд, який не включає кошти для України. Однак 7 листопада сенат його заблокував.
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