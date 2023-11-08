"Використано 96% допомоги": Білий дім назвав суму, на яку до зими може розраховувати Україна

Про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

"Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад $60 млрд, і це не лише безпекова допомога, це економічна, фінансова допомога та гуманітарна допомога – ми використали приблизно 96% того, що залишилось", – розповів Кірбі.

Водночас він додав, що міноборони США має $1,1 млрд для України.

"Міноборони має приблизно до $1,1 млрд для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит”, – сказав Кірбі та закликав конгрес схвалити запит президента США Джо Байдена на додаткову допомогу Україні.