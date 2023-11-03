Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
У четвер, 2 листопада, Палата представників США прийняла законопроєкт про надання Ізраїлю допомоги в розмірі $14,3 млрд
Про це пише CNN.
Законопроєкт про допомогу Ізраїлю без згадки України схвалено за підсумками голосування у Палаті представників Конгресу США.
За підтримку законопроєкту проголосували 226 членів Палати, проти виступили 196 конгресменів. Двоє республіканців виступили проти законопроєкту, а 12 демократів підтримали його.
- 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.
- Натомість пізніше лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах.
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