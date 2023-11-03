Палата представників США підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України

Про це пише CNN.

Законопроєкт про допомогу Ізраїлю без згадки України схвалено за підсумками голосування у Палаті представників Конгресу США.

За підтримку законопроєкту проголосували 226 членів Палати, проти виступили 196 конгресменів. Двоє республіканців виступили проти законопроєкту, а 12 демократів підтримали його.