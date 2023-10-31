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Оновлено

Республіканці США про допомогу Україні: лідер партії у сенаті за спільний пакет з Ізраїлем, спікер у палаті представників – проти

31 жовтня, 2023 вiвторок
00:46
Світ на фото: Майк Джонсон

Лідер республіканців у сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета, попри те, що спікер палата представників наполягає на окремих законопроєктах

Про позицію республіканців у сенаті повідомляє CNN.

"Це момент для швидких і рішучих дій, щоб запобігти подальшим жертвам і створити реальні наслідки для тиранів, які тероризували народ України й Ізраїлю. І просто зараз Сенат має шанс надати додаткову підтримку, яка допоможе нам зробити саме це", - заявив Макконнелл.

Він також зазначив, що агресія проти Ізраїлю та України пов'язана, адже Китай, Росія та Іран це нова "вісь зла".

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не лише тест для України. Це тест для Сполучених Штатів і для вільного світу. І шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", - сказав лідер республіканців в Сенаті.

Водночас новий спікер палати представників Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 мільярда доларів окремим пакетом, пише Politico.

Джонсон уже вніс відповідний законопроєкт до Конгресу. Його планують розглянути цього тижня.

За інформацією видання, така ініціатива зіштовхнеться з серйозними проблемами, оскільки лідер сенатської більшості Чак Шумер (демократ) і лідер меншості Мітч Макконнелл (республіканець) віддають перевагу пропозиції президента США Джо Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю в один пакет на 106 мільярдів доларів.

"Ми вважаємо, наша демократична партія, що ми маємо займатися всім цим разом: Ізраїль, Україна, південна частина Тихого океану тощо. І очевидно, що подібна ініціатива значно ускладнює прийняття", - заявив Шумер, коментуючи пропозицію Джонсона.

  • 26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю.

Україна
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Ізраїль
Палестина
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Світ про Україну
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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