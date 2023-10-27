Новий спікер палати представників США заявив, що фінансування України та Ізраїлю має вирішуватись окремо

Про це повідомляє Reuters.

У четвер, 26 жовтня, спікер палати представників США Майк Джонсон, який обійняв цю посаду 25 жовтня, зустрівся з президентом США Джо Байденом і сказав йому та співробітникам Білого дому, що "консенсус серед республіканців палати представників полягає в розділенні питань допомоги Україні та Ізраїлю".

Ініціатива Байдена передбачає виділення Конгресом $106 млрд додаткового фінансування, основна частина якого піде на зміцнення оборони України, а решта розподілиться між Ізраїлем, Індійсько-Тихоокеанським і прикордонним правоохоронними органами.

"Ми хочемо знати, який там об’єкт, яка кінцева гра в Україні. Білий дім цього не надав",- сказав Джонсон про допомогу Україні.

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Байден вважає, що додавання грошей для Ізраїлю до загального фінансування підтримки країн допоможе переконати республіканців у палаті представників, що можна обережно надсилати додаткові гроші Україні і Близькому Сходу одночасно.

"Ізраїль – це окрема справа. Ми збираємося висунути окремий захід із фінансування Ізраїлю у розмірі понад $14 млрд", – сказав Джонсон і додав, що республіканці палати представників шукатимуть інші сфери для скорочення бюджету, щоб фінансувати Ізраїль.

Загалом пакет включає $14,3 млрд для фінансування підтримки протиповітряної та протиракетної оборони та інших ініціатив Ізраїлю, а також $61 млрд для України.