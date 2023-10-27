Новий спікер палати представників США заявив, що фінансування України та Ізраїлю має вирішуватись окремо
26 жовтня новообраний спікер палати представників США заявив, що вважає за потрібне розділити питання підтримки України та Ізраїлю
Про це повідомляє Reuters.
У четвер, 26 жовтня, спікер палати представників США Майк Джонсон, який обійняв цю посаду 25 жовтня, зустрівся з президентом США Джо Байденом і сказав йому та співробітникам Білого дому, що "консенсус серед республіканців палати представників полягає в розділенні питань допомоги Україні та Ізраїлю".
Ініціатива Байдена передбачає виділення Конгресом $106 млрд додаткового фінансування, основна частина якого піде на зміцнення оборони України, а решта розподілиться між Ізраїлем, Індійсько-Тихоокеанським і прикордонним правоохоронними органами.
"Ми хочемо знати, який там об’єкт, яка кінцева гра в Україні. Білий дім цього не надав",- сказав Джонсон про допомогу Україні.
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Байден вважає, що додавання грошей для Ізраїлю до загального фінансування підтримки країн допоможе переконати республіканців у палаті представників, що можна обережно надсилати додаткові гроші Україні і Близькому Сходу одночасно.
"Ізраїль – це окрема справа. Ми збираємося висунути окремий захід із фінансування Ізраїлю у розмірі понад $14 млрд", – сказав Джонсон і додав, що республіканці палати представників шукатимуть інші сфери для скорочення бюджету, щоб фінансувати Ізраїль.
Загалом пакет включає $14,3 млрд для фінансування підтримки протиповітряної та протиракетної оборони та інших ініціатив Ізраїлю, а також $61 млрд для України.
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