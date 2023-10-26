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Війна з Росією: хроніка
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Україна отримає ракети дальністю 300 км у січні, - Голос Америки

26 жовтня, 2023 четвер
18:39
Війна з Росією ракета ATACMS

Україна отримає від союзників нові ракети дальністю 300 кілометрів у січні: партнери запевнили, що темпи постачання зброї не зменшаться

Про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Мирослава Гонгадзе, посилаючись на слова високопосадовця Генштабу ЗСУ.

"За результатами зустрічі між військовим командуванням України та військовим командуванням союзників, темпи постачання зброї в Україну не зменшаться. У січні Україна отримає нові ракети дальністю 300 км", - написала вона у соцмережі X. 

ATACMS в Україні: що відомо

У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську. Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому. 

Згодом Білий дім підтвердив передачу Україні ракет ATACMS, а президент України Володимир Зеленський – їх застосування проти російських військ.

Пізніше стало відомо, що Україна отримала від  США близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Російський диктатор Володимир Путін назвав постачання Україні ракет ATACMS помилкою США і зазначив, що це створює додаткову загрозу для РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США постачатимуть Україні ракети ATACMS на постійній основі, а Міноборони США наголосило, що ракети ATACMS мають застосовуватися виключно в межах суверенної української території. 

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